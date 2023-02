Farm Gold Handels-GmbH Trockenfrüchte-Anbieter aus Wiener Neudorf insolvent

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: photocrew1, Shutterstock.com

I m Insolvenzverfahren der Farm Gold Handels-GmbH in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Sanierungsplan angenommen worden.