Was den Vorstand des Mödlinger Förderungsvereines betrifft, setzt man auf Bewährtes: Obmann Peter Holakovsky wurde im Rahmen der Generalversammlung in seiner Funktion bestätigt. Und das Team hat sich angesichts der Corona-Wirren nach langer Diskussion zu einer Entscheidung durchgerungen: „Vor einem Jahr haben wir noch gehofft, dass der Fasching 2022 wieder über die Bühne gehen kann. Leider hat uns die anhaltende Pandemie etwas Anderes gelehrt. Wir müssen die Faschingssitzungen und den Faschingsumzug am Faschingssonntag mit über 40.000 beteiligten Personen schweren Herzens absagen.“ Man sei erneut bemüht, „kleinere Aktivitäten zu organisieren und umzusetzen, sofern dies mit der dann geltenden Covid-19-Verordnung möglich ist“. All das verbunden mit zwei Wünschen: „Bleibt bitte alle gesund und haltet dann eben 2023 dem Mödlinger Faschingstreiben die Treue.“

Das MFV-Team:

Obmann, Peter Holakovsky

Stellvertreter: Albin Beer, Günther Bauer

Schriftführer: Günther Bauer

Stellvertreterin Daniela Bauer

Kassierin Sonja Loidl

Stellvertreterin Daniela Bauer.

Zudem wurde die MFV-Sektion "Fanfarenzug Mödling" aus der Taufe gehoben. Mit der Leitung wurden Nicole Schallaun, Günther Horak (Fanfarenzugsleiter) und Matthias Handler für die nächsten zwei Jahre betraut.

www.mfv.at