Faschings Clubbing XXL in Mödling .

Am Faschingsdienstag, 25. Februar bietet die Stadtgalerie ab 22 Uhr ein Riesen-Faschings Clubbing im 1. Stock, gleich beim Schrannenplatz in der Fußgängerzone. Eine wilde, verrückte Party mit Welcome-Drinks, Konfetti-Bombs, DJ Daniel Merano (Kronehit / X Jam / Surfweltcup), Artist Specials und einem 2nd Floor auf der Galerie mit Bar in der Kaiserin Elisabeth-Straße 1.