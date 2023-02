Bezirk Mödling: Ballsaison bringt wieder Schwung in die Wirtschaft

Auch im Bezirk Mödling wird wieder getanzt. Die Faschings- und Ballsaison ist in vollem Gange. Zur Freude von Gert Zaunbauer, Wirtschaftsstadtrat, ÖVP, in Mödling und Obmann der Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer NÖ.

Vor allem „Bälle sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Sowohl die Tanzschulen, aber auch Gastronomie, Veranstalter, der Modehandel bis hin zu den Floristen profitieren von den Veranstaltungen“, weiß Zaunbauer.

Bälle seien „längst keine klassischen Tanzveranstaltungen mehr“, ergänzte Zaunbauer: „Meist sind es lokale Veranstaltungen mit Eventcharakter für die Gemeinde oder Region, die im Gasthaus oder im örtlichen Veranstaltungszentrum angeboten werden. Nach Corona hat diese Wiederaufnahme von traditionellen Bällen und Faschingsveranstaltungen auch eine dementsprechende wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung für die jeweilige Gemeinde.“

Positive Effekte für die Tanzschulen

Den positiven Effekt der wieder in Schwung gekommenen Ballsaison spüren auch die Tanzschulen, weiß Heinrich Schmid, Sprecher der NÖ-Tanzschulen und zugleich Chef der gleichnamigen Tanzschule in Perchtoldsdorf. „Rund 50 bis 60 Prozent der traditionellen Bälle finden heuer wieder statt und helfen, unsere Kurse wieder zu füllen. Denn die Menschen wollen auf den Bällen mit ihren Tanzkünsten natürlich brillieren.“

Umsatzeinbußen bis zu 80 Prozent

Nicht weiter verwunderlich, dass „die vergangenen beiden Jahre für uns eine Katastrophe waren. Viele Betriebe mussten Umsatzeinbußen bis zu 80 Prozent hinnehmen. Einige Unternehmen stehen nach wie vor mit dem Rücken zur Wand, jetzt auch aufgrund der aktuellen Energiekrise“.

