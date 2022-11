Mödling/Oberwaltersdorf: Die Narren sind zurück

Ein kräftiges „Juppi Juppi Owado“ schallte durch die Veranstaltungshalle Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf am Freitagvormittag, 11.11. um 11.11 Uhr. Denn an diesem Tag wurde Oberwaltersdorf offiziell zur Narrenhauptstadt Niederösterreichs gekürt, kräftig unterstützt von Faschingsgilden aus dem ganzen Land.

Mittendrin und nicht nur irgendwie dabei der Mödlinger Fanfarenzug und der Mödlinger Förderungsverein mit Obmann Peter Holakovsky, der um 11.11 Uhr mit Beginn der fünften Jahreszeit zum Präsidenten wurde. Zuvor waren die Fördervereinsmitglieder, die sich um die Organisation der Faschingssitzungen und den Umzug bemühen, bei Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, vorstellig gewesen, um ihm das Motto des heurigen Faschings zu überbringen, das da lautet: „Die Narren sind zurück“.

Der Mödlinger Fanfarenzug hatte schon beim Faschingsauftakt am 11. November in der Landesnarrenhauptstadt Oberwaltersdorf seinen großen Auftritt. Foto: Jandrinitsch

Und ein Comeback feiert auch der Mödlinger Faschingsumzug, der zwar bereits wieder auf der Agenda des Fördervereins stand, aber aufgrund der Teuerungen, die besonders massiv auch die Gemeinden und Städte treffen, wieder fraglich wurde. Finanzstadtrat Peter Maschat, ÖVP, rechnet mit einer Verachtfachung der Stromkosten für die Stadt. Schon jetzt zahle Mödling rund 1,2 Millionen Euro Stromkosten pro Jahr. Auch die NÖKAS-Umlage und die Sozialhilfeumlage würden steigen, bei den Personalkosten stehe ein relativ hoher Abschluss bevor. Eine Finanzierungslücke tue sich auf, „die die Einnahmequellen der Stadt nicht kompensieren können“, sagt Maschat.

Peter Holakovsky weiß, dass die Stadt beim Umzug viel hinter den Kulissen leistet. „Die Straßenzüge müssen abgesperrt und polizeilich bewacht werden, nach dem Umzug muss die Straße gereinigt werden. Das alles kostet Geld, für das alles kommt dankenswerterweise die Stadtgemeinde Mödling auf.“

Das Herzogspaar mit Peter Holakovsky (r.) in Oberwaltersdorf. Foto: Foto Jandrinitsch

Finanzstadtrat Peter Maschat, ÖVP, hält fest: „Der Faschingsumzug 2023 wird unter Bedachtnahme der Sparsamkeit stattfinden. Eine Finanzierung ist im Budget der Stadtgemeinde für das Jahr 2023 in Planung.“ Die Stadt befinde sich gerade in der Budgeterstellungsphase, „die sehr herausfordernd ist“, wie Maschat bestätigt: „Die Frage ist, wie kann man den Faschingsumzug so vernünftig gestalten, dass es für das Budget erträglich ist.“ Hier sei auch der Faschingsförderverein gefragt, „das Programm so zu überarbeiten, dass es auch finanziell zu stemmen ist“. Findig sind die Narren ja. Kostüme und Ausflüge werden seit jeher aus eigener Tasche bezahlt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.