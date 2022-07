Kostbares Nass: Verbrauch hat sich im Bezirk Mödling verdoppelt

Werbung

Die anhaltenden Hitzeperioden sorgen auch dafür, dass vielerorts das Wasser knapp wird. Ein Problem, das sich im Bezirk Mödling noch nicht bemerkbar macht.

„Wir in Mödling sind in der glücklichen Lage, keine Versorgungsprobleme zu haben.“

Helmut Bauer, Leiter des Mödlinger Wasserwerks, hat die erfreuliche Nachricht parat: „Wir in Mödling sind in der glücklichen Lage, keine Versorgungsprobleme zu haben. Das Pumpwerk Moosbrunn und Meiereiwiese sind top-gewartet, die Pumpleistungen sind einwandfrei.“ In den Hochbehältern beträgt das Speichervolumen 8.200 m³. Die Tropen-Tage der Vorwoche habe man jedenfalls deutlich gemerkt, hat Bauer Zahlen parat: Am Montag der Vorwoche wurden 8.025 m³ kühles Nass verbraucht, am Mittwoch 8.681. Zum Vergleich: der durchschnittliche Tagesbedarf liegt bei etwa 4.500 m³.

„Probleme gibt es bis dato noch keine, da alle Brunnenpumpen auf voller Leistung laufen“

Wasserwerksleiter Martin Mochal über die Versorgung in Perchtoldsdorf

Auch in Perchtoldsdorf läuft die Wasserversorgung bislang reibungslos. „Probleme gibt es bis dato noch keine, da alle Brunnenpumpen auf voller Leistung laufen“, berichtet Wasserwerksleiter Martin Mochal: „Allerdings müssen die Pegelstände der Wassergewinnungsstellen – Brunnen und Quellen – öfters geprüft werden, da durch die anhaltende Hitze und Trockenheit die Leistungsfähigkeit der Brunnen und Quellen absinkt.“ Auch die bestehende Einspeisung durch EVN Wasser werde derzeit genutzt.

Der durchschnittliche Tagesverbrauch in Perchtoldsdorf schwankt zwischen 3.000 und 5.500 m³. Aktuell habe man es mit Tagesspitzen zwischen 8.500 bis 9.500 m³ zu tun. Das Gesamtspeichervolumen macht 7.400 m³ aus: „Eine 100-prozentige Füllung ist aufgrund des derzeit hohen Verbrauchs nicht möglich“, betont Mochal.

