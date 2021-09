Walter Schwinger, Leiter des Standesamtsverbandes in Mödling, weiß: „Beim ersten Lockdown wurden Hochzeiten drei Monate lang ausgesetzt. Viele davon wurden im Herbst 2020 nachgeholt oder auf heuer verschoben. Wir sind wirklich zugebuttert mit Terminen.“

Der Standesamtsverband Mödling umfasst 20 Gemeinden und ist damit ein sehr großer Verband. Beliebte Hochzeitslocations befinden sich quer durch den ganzen Bezirk, etwa im Schloss Vösendorf, am Hinterbrühler Gemeindeamt, im Barockpavillon Guntramsdorf oder im Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf. „Letzten Samstag hatten wir alleine im Mödlinger Thonetschlössel zwölf Hochzeiten“, berichtet Schwinger.

Besonders begehrt sind nach wie vor Sonderhochzeiten, das heißt, der Standesbeamte verlässt seine Räume und begibt sich zum Brautpaar in die freie Natur oder in den Garten eines Gasthauses. Die Sonderhochzeiten boomen auch aus dem Grund, „weil Indoor Maskenpflicht besteht, auch beim Heiraten“, sagt Schwinger. Ob Brautleute und Gäste den 3 G-Regeln entsprechen, überprüfen die Standesbeamten nicht. „Wir gehen davon aus, dass die Leute getestet sind, überprüfen das aber nicht“, sagt Schwinger. Jährlich matcht sich das Mödlinger Standesamt mit dem Salzburger Standesamt um Platz 1 jener Standesämter, wo am häufigsten geheiratet wird.

„Wir verstehen uns nicht als Amt, sondern als Dienstleister“, sagt Schwinger.

„Der Standesamtsverband Mödling war einer der ersten, der diese Philosophie vermittelt hat und das Mitte der 1980er Jahre auch auf der größten Hochzeitsmesse Österreichs kundgetan hat. Dann ist die Nachfrage nach Trauungen in Mödling rapide in die Höhe gegangen“, erinnert sich Schwinger. Außerdem spricht auch die geographische Nähe zu Wien für Mödling. „Viele Wiener heiraten bei uns, weil es hier sehr nett ist, wir gut erreichbar sind und das viele Grün die Städter anlockt“, merkt Schwinger an.

Er persönlich hat das Gefühl, „dass wieder gerne geheiratet wird. Viele heiraten auch nur zu zweit und sagen, die große Party wird nachgeholt“.