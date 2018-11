Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation sind für Robert Krickl Beruf und Berufung. „Die Faszination unserer Welt einfach und anschaulich zu vermitteln ist mir ein Herzensanliegen“, sagt Krickl.

Mit den „Brunner Mineralientagen“ am 9. und 10. März 2019 im BRUNO tritt der umtriebige Wissenschafter in die Fußstapfen von gleich zwei Veranstaltungen. Er tritt die offizielle Nachfolge der beiden Messen „Frühjahrsbörse“ – Wiener Stadthalle und „Intermineralia“ – Baden an.

Gestecktes Ziel: Neue Maßstäbe setzen

Die „Besucher zu verzaubern“ ist ebenso wichtig wie die „Vermittlung von Wissen“, betont Krickl, der bei der Messe neue ästhetische und innovative Maßstäbe anpeilt.

Der Brunner Allrounder studierte Erdwissenschaften bis zum abgeschlossenen Doktorat, „durch meine interdisziplinäre Ausbildung und meine Interessen kann ich kompetente Angebote in unterschiedlichen Fachbereichen anbieten“.

Mit dem Brunner Modelleisenbahnclub (BruMEC) und dem Verein Wirtschaftsgeschichte Brunn besteht ebenso eine enge Zusammenarbeit. „Für beide baue ich Modelle, um die Geschichte erlebbar zu machen“. Zu sehen sind die Exponate bei der Adventausstellung von 8. bis 9. Dezember in den Vereinsräumlichkeiten der neuen Volksschule in der Franz Schubert-Straße 22.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, begrüßt das Engagement des Wissenschafters: „Er betätigt sich nicht nur wissenschaftlich, sondern vermittelt all seine Erkenntnisse volksnah an alle Altersstufen.“