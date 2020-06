Aufatmen unter der Maske: Nach vielen Wochen der unfreiwilligen Trainingspause kehrten Mödlings Fechter am Freitag in die Halle zurück. Unter Beachtung sämtlicher Auflagen versteht sich. Aufgrund der langen Trainingspause wurde das Training bis Schulschluss verlängert. Das traditionelle Eisessen zum Trainingsschluss wird daher später stattfinden.

Trainingslager in Schwebe

Während der Trainingsbetrieb nun wieder läuft, gilt es für Obfrau Birgit Grasnek und Cheftrainer Giovanni Lottspeich noch einige Frage schnellstmöglich zu klären: Etwa ob und in welcher Form das traditionelle Trainingslager in Pinkafeld stattfinden kann. "Wir hoffen, dass wir möglichst rasch zu einer Klärung kommen, was nicht so leicht ist. Unsere Fechter fragen schon nach, aber wir brauchen noch ein wenig Zeit.", bittet Grasnek um Geduld.

Start der Turniersaison offen

Offen ist ebenfalls, wie die nächste Turniersaison aussehen wird. Dazu fehlen noch die Vorgaben von Welt-, Europa- und dem Österreichischen Fechtverband. Im Hintergrund wird aber auch daran intensiv gearbeitet. Entscheidend werden aber auch hier die Vorgaben der nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden und der Bundesregierung sein.