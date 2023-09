Kein Dorffest ohne Ehrungen

Ganz Gaaden war in Feierlaune, denn schließlich fanden an demselben Tag die Eröffnung des Radweges Richtung Hinterbrühl, der Rote Nasen Lauf und das Dorffest statt. Zu Letzterem konnte Ortschef Anton Jenzer, Wir Gaadner, zahlreiche Gäste, darunter auch Gießhübls Bürgermeister Johannes Seiringer, Gemeinderätin Dagmar Händler aus Gumpoldskirchen, Hinterbrühls Umwelt-Gemeinderat Peter Durec sowie Pater Moses Hamm begrüßen. In bewährter Weise führte Johann „Sidi” Sietweis durch das Programm, das musikalisch von der Gaadner Blasmusik umrahmt wurde.

Wie jedes Jahr wurden auch heuer Ehrungen vorgenommen: Für ihren langjährigen Feuerwehrdienst wurden Hubert Grandl und Adolf Rankl für 60 Jahre, Otto Jakubovics für 50 Jahre geehrt, Jürgen Hablecker und Nikolaus Erben erhielten den Ehrenring für 25 Jahr FF-Dienst. Vor den Vorhang gebeten wurden auch die Vereine und Organisationen, die das örtliche Ferienspiel gestaltet hatten. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Schuhplattlergruppe „Klausn Dirndl Rocka“, deren Tanzvorführungen tosenden Applaus erhielten.

Der Wander-und Verschönerungsverein könnte mit seinem zweiten Charity Dirndl-und Trachtenflohmarkt einen Reinerlös von rund 500 Euro erzielen, der zur Gänze als Spende an die Kinderkrebshilfe geht. Gaadner Vereine, ASBÖ, WVV, 1. SC Gaaden und die Gaadner Faschingsgilde sorgten mit ihrem reichhaltigen Angebot für das leibliche Wohl der Gäste.

Bürgermeister Anton Jenzer, Vize Christine Kraus und Pater Moses freuten sich über das gelungene Fest. Foto: privat