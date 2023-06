In Biedermannsdorf wird es in den Ferien nicht fad

Auch in diesem Jahr bietet das Ferienspiel in Biedermannsdorf zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche von 4-15 Jahren, die eine spannende und mit Sicherheit nicht langweilige Ferienzeit garantieren. Insgesamt wurden von der Marktgemeinde Biedermannsdorf 26 verschiedene Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen organisiert. Zusätzlich gibt es wieder den beliebten Schwimmkurs und die Tenniscamps.

Los geht es in der ersten Ferienwoche mit einer Fahrt zum Flughafen, den Besuch bei der Polizei und einer Zirkuswerkstatt. Natürlich sind wieder die beliebten Fixpunkte wie die „Action am Bauhof“ oder der Nachmittag mit dem Fischereiverein, der Smashpoint-Tennisfloh Kidsday und vieles andere Attraktionen mit dabei. Spannend wird auch die Floßfahrt mit den Pfadfindern, der Ausflug in die Nationalbibliothek oder in den Ninja Warrior Erlebnispark und vieles mehr.

Vizebürgermeister Josef Spazierer, SPÖ, betont: „Wir möchten uns bei den vielen Vereinen, Institutionen und mitwirkenden Familien bedanken, die sich für unsere Kinder eine Attraktion überlegt haben und somit dieses Ferienspiel überhaupt erst ermöglichen.“

Gemeinde Biedermannsdorf unterstützt Aktionen großzügig

Als weitere Ferienaktion ermöglicht die Marktgemeinde Biedermannsdorf freien Eintritt ins Klosterbad während der Ferienzeit für alle Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren mit Hauptwohnsitz in Biedermannsdorf und zusätzlich gibt es für alle Kinder 10 Eisgutscheine im Wert von je 2 Euro. Camps und Kurse - auch jene, die nicht im Rahmen des Ferienspiels aber in Österreich stattfinden - werden von der Gemeinde mit einem Förderbetrag von 120 Euro pro Kind unterstützt.

Aktuelle Informationen und das Ferienspielheft gibt es auf: www.biedermannsdorf.at/ferienspiel