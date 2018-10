Vermutlich waren die „Ohrwürmer“ Auslöser für ein Riesen-Ereignis, das der Evangelischen Gemeinde am kommenden Sonntag zuteilwird. Ein Radio-Gottesdienst, bei dem der Kinderchor unter der Leitung von Sabina Stiller aufgetrumpft hat, dürfte die Verantwortlichen von ORF und ZDF aufmerksam gemacht haben. 2013 haben Vertreter der Fernsehsender ein erstes Mal nachgefragt, im Vorjahr nochmals. Dabei sind die Würfel gefallen: Der Fernseh-Gottesdienst kommt am 21. Oktober ab 9.30 Uhr live aus der Scheffergasse.

„Es kann aber auch sein, dass wir deshalb in die Auswahl gekommen sind, weil wir aus jedem Gottesdienst einen besonderen machen“, schmunzelt Pfarrer Markus Lintner im NÖN-Gespräch. „Oder, weil sich bei uns so viele Ehrenamtliche engagieren und wir als Mitmach-Kirche bekannt sind“, ergänzt Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl.

Egal, stolz sind alle Beteiligten. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren. Lintner und Tikkanen-Lippl waren bereits zu Schulungen in Berlin und Salzburg unterwegs. „Das Reden in die Kamera ist doch etwas anderes.“

Und sie haben erfahren, wie man „die Texte glaubwürdig und spannend rüberbringt“ und man „nicht mit dem Oberkörper wackeln darf“, erzählt Lintner.

Texte zum Thema „... dann hab ich Mut“ stehen seit September. Jetzt wird fleißig geübt: „Ich probe schon in der leeren Kirche“, verrät Tikkanen-Lippl. Am Sonntag, wenn bis zu einer Million Zuseher die Messe am Bildschirm mitverfolgen, redet sie sich ein, dass „ich so wie immer in unserer Kirche stehe und vor unseren Leuten rede“. „Ich hoffe, es gelingt uns, spürbar zu machen, dass es ein ganz normaler Gottesdienst ist“, will Lintner erst gar keine Nervosität aufkommen lassen. Generalprobe ist am Samstag. Mit den „Ohrwürmern“, für die Stiller einen eigenen „Fernseh-Gottesdienst“-Song geschrieben hat, Sybille von Both, Diözesankantorin der evangelischen Kirche in NÖ, und Annegret Bauerle an der Flöte.

„Ich hoffe sehr, dass wir die Menschen in Österreich und Deutschland erreichen und berühren können“, umreißt Tikkanen-Lippl ihr Ziel.“ Lintner wiederum sieht „im Fernseh-Gottesdienst die missionarische Chance, den Menschen Mut zu machen“.