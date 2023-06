150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Achau

Der Festakt begann mit einer Einleitung von Pfarrer Bernhard Mucha, der den Brückenschlag fand zwischen der Einheit in der Vielfalt der Heiligen Dreifaltigkeit und der Feuerwehr. Auch hier heißt es – ganz dem Motto der Feuerwehrjugend folgend – Einer für alle, alle für Einen.

Auch die Feuerwehrjugend stand im Zentrum der Feierlichkeiten. Denn seit 40 Jahren ist sie die Basis, auf der der Nachwuchs gedeiht, dafür sorgen engagierte Jugendbetreuer wie Magdalena Baumgartner. Auch der erste Jugendbetreuer war anwesend, Kurt Giwiser hatte die Erfolgsgeschichte der Feuerwehrjugend gestartet. Und auch das erste Feuerwehrkind war unter den Festgästen: Andreas Tremml, Amtsleiter in Gramatneusiedl. Durch den Nachmittag führte ORF-NÖ Moderator Clemens Krautzer, der als ersten Gesprächspartner Feuerwehrkommandant Christian Giwiser auf die Bühne bat. Giwiser ist auch Vize-Feuerwehrchef im Bezirk und referierte über die geänderten Aufgabenstellungen, mit denen sich die Feuerwehren heute konfrontiert sehen.

„Unser Respekt gehört den Männern, die die Freiwillige Feuerwehr vor 150 Jahren gegründet haben. Sie haben mit einfachsten Mitteln Brände gelöscht und Menschenleben gerettet. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Technik im Feuerwehrwesen rasant weiterentwickelt, ganz besonders in den letzten 40 Jahren. Aber was wäre die ganze Technik, wenn es keine Menschen gäbe, die wissen, wie man diese bedient?“ frage Giwiser. Die Herausforderung sei es, „die Mitglieder einsatzbereit zu halten“, sagte Giwiser. 64 Feuerwehrfrauen- und männer versammelt die FF Achau derzeit in ihren Reihen. „Es ist eine besondere Gemeinschaft. Ein großes Dankeschön meinerseits geht auch an die Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Johannes Würstel“, sagte Giwiser. Wie rasant die Entwicklung ist, zeige sich auch daran, „dass wir vor 22 Jahren dieses neue Feuerwehrhaus errichtet haben. Den Zubau haben wir vor drei Jahren begonnen. Und heute stellen wir auch ein neues Wechselladefahrzeug mit Kran und ein mobiles Notstromaggregat offiziell in den Dienst“, merkte der Kommandant an. Einen besonderen Dank richtete Giwiser auch an Feuerwehrmann Josef Rausch, der eine Chronik über die Feuerwehrgeschichte des Ortes verfasst hat.

FF investierte selbst in den Lkw-Umbau

Nach der Fahrzeugsegnung: Verwalter Matthias Nagy, Kommandant-Stellvertreter Thomas Cechovsky, Kommandant Christian Giwiser, Fahrzeugpatin Elisabetha Szalai, Pfarrer Bernhard Mucha, Bürgermeister Johannes Würstl, Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller. Foto: Judith Jandrinitsch

600 ehrenamtliche Arbeitsstunden hat die FF Achau in den Umbau des Lkw investiert, bevor es am Samstag offiziell von Pfarrer Mucha gesegnet wurde. Bezirkshauptmann Philipp Enzinger ging auf die zukünftigen Herausforderungen der Feuerwehren ein. Er arbeite schon seit Jahren sehr eng und sehr gut mit der FF Achau zusammen. „Der Klimawandel bringt vermehrt Flächen- und Waldbrände mit sich. Auch die Hochwassersituation ist in Achau eine besondere, da hier bei den Kaiserablässen viele Gerinne zusammenkommen. Und auch das hochrangige Verkehrsnetz rund um Achau zeigt, wie wichtig es ist, als Feuerwehr für Unfälle entsprechend gerüstet zu sein.“ Umso wichtiger sei das neue Wechselladefahrzeug mit Kran.

Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste Achau, weiß, warum die Freiwillige Feuerwehr in Achau so gut funktioniert: „Die Gemeinschaft und der Ausbildungsstand sind einfach top, das hat sich erst bei dem Brand am 11. Mai gezeigt, als die FF Achau in nur vier Minuten am Brandort in der Hauptstraße war. Unser Blackoutkonzept wird jetzt durch das Notstromaggregat auf den letzten Stand gebracht, und Christian Giwiser sowie Magdalena Baumgartner für die FF-Jugend sind einfach ein tolles Team.“

Auch Landtagspräsident Karl Wilfing verriet ein weiteres Erfolgsrezept: „Jedes Mitglied bringt im Freiwilligenwesen seine Kenntnisse und Fähigkeiten ein. Nur so war es der FF Achau möglich, einen gebrauchten Lkw in ein Top-Fahrzeug für ihre Bedürfnisse umzuwandeln.“ Eine der Höhepunkte der Feier war die Segnung des Wechselladefahrzeugs durch Pfarrer Bernhard Mucha. Fahrzeugpatin Elisabetha Szalai „taufte“ das Auto mit Sekt, bevor das Feuerwehrkommando auf den Lkw anstieß.

Landesrat Christoph Luisser, FPÖ, zuständig für die Angelegenheiten des Zivilschutzes, ließ nicht unerwähnt, wie wichtig die Leistungen der Feuerwehr für eben diesen sind. Das Notstromaggregat sei ein unverzichtbarer Bestandteil eines Blackout-Konzepts und es sei beruhigend zu wissen, „dass es bei der Feuerwehr stationiert wird und dass diese Experten auch wissen, wie es im Fall des Falles einzusetzen ist.“ Ein besonderes Geschenk hatte die Raiffeisenbank Region Mödling in Laxenburg für die Feuerwehrjugend mitgebracht: einen Scheck in Höhe von 500 Euro und einen Besuch bei der Flughafenfeuerwehr am Flughafen Wien-Schwechat. Die Geburtstagstorte schnitt Landtagspräsident Karl Wilfing an.