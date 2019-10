Gemeinderäte präsentierten sich mit ihren zuständigen Bereichen, stellten die Angebotspalette und Leistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger vor. Gleiches machten die Obleute und Mitglieder vieler Perchtoldsdorfer Vereine. Allesamt Gründe, dass der Burgsaal am Nationalfeiertag trotz des prächtigen Wetters bummvoll war.

Pam Auszeichnung für Reinhold Stipschitz.

Ein Schwerpunkt war die Ortsentwicklung. Auf besonderes Interesse stießen dabei die Präsentation des Siegerprojekts des Wettbewerbs zur Marktplatzumgestaltung, das trotz des vorläufigen Status’ als Studie intensiv diskutiert wurde, und die Entwicklung rund um den Bildungscampus – Stichwort: Ausbau des Gymnasiums.

"Das freut mich natürlich ungemein"

Und der dorf.dialog ist auch Plattform, um besonders engagierte Initiativen und Personen vor den Vorhang zu bitten: im aktuellen Fall waren es der Verein „Flüchtlingsnetzwerk Perchtoldsdorf“ sowie Universitäts-Professor Reinhold Stipschitz, langjähriger Obmann des „Pädagogisch Psychologischen Zentrums“ Perchtoldsdorf, der mit der Sozialmedaille der Marktgemeinde in Gold ausgezeichnet wurde.

Für Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, als Gastgeber hat der dorf:dialog „sehr hohen Stellenwert. Die Bevölkerung ist, wie man sieht, sehr interessiert an dem, was sich in Perchtoldsdorf tut. Das freut mich natürlich ungemein“.