„Gut Wehr“ für die nächsten 150 Jahre

Auf 130 Kinder war die Feuerwehr Münchendorf am Samstag vorbereitet, für die sie kleine Überraschungen bereit hielt, wenn diese alle Stationen erfolgreich absolviert hatten. „150 hätten wir sicher verteilen können“, sagt Bernhard Feichtinger, der an der Bon-Kassa saß und die Essensbons verkaufte. Trotz eines anstrengenden Samstagnachmittags- und abends waren viele freiwillige Helferinnen und Helfer am Sonntag wieder zur Stelle, was Kommandant Armin Lahner besonders freute.

Der Kommandant hob in seiner Festansprache hervor: „Die Freiwillige Feuerwehr Münchendorf wurde 1873 vor allem darum gegründet, um Brände zu bekämpfen. Ich möchte allen unseren Vorgängern danken, die den Weg für die Feuerwehr Münchendorf bereitet haben.“ Denn die Kameraden von damals würden wohl schauen, mit welchen Aufgaben und Gerätschaften die Kameraden von 2023 konfrontiert sind. Wie schweißtreibend das Pumpen bei einem historischen Spritzenwagen ist, um das Löschwasser in Gang zu bringen, zeigte das Chronik-Team nach den Reden und Ansprachen vor - nicht umsonst waren die ersten Feuerwehrmitglieder bei der Gründung oftmals Mitglieder von Turnervereinen. Wer mehr zur Geschichte der Feuerwehr Münchendorf wissen will, dem empfiehlt der Kommandant die Chronik „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Münchendorf“, die zur Freude von Lahner vom Chronik-Team rund um Robert Rainer und Robert Kaiser ins Leben gerufen wurde. Eine echte Überraschung, der Kommandant wusste nichts davon.

Genauso überrascht war Lahner, dass er mit dem Verdienstkreuz 3. Klasse des NÖ Feuerwehrverbandes ausgezeichnet wurde - so wie sein Kollege Sebastian Peter, der zugleich zum Oberbrandrat befördert wurde. Probefeuerwehrmann Lukas Bauer wurde als Feuerwehrmann angelobt.

Probefeuerwehrmann angelobt: Reinhard Hornig, Lukas Bauer und Armin Lahner. Foto: Judith Jandrinitsch

Viele Ehrengäste bereicherten den Festakt mit ihren Reden und Grußworten. Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP, wies darauf hin, dass es nicht selbstverständlich sei, dass das Feuerwehrwesen in Österreich ehrenamtlich organisiert sei. „Viele Länder in Europa beneiden uns um dieses System“, betonte Schuster. Dass Feuer, dass in den Feuerwehrmitgliedern brennt, „kann man sicher nicht löschen“, sagte Schuster. Und auch Landesrat Christoph Luisser, FPÖ, ist überzeugt: „Ich weiß aus berichten von Freunden aus Schweden, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft. In Österreich ist das schon so.“ Darum: „Feiern wir dieses Fest, konsumieren wir gescheit - alles, was konsumiert wird, kommt der Feuerwehr zugute.“

Feuerwehr im Einklang mit der Bevölkerung

Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, wurde von Kommandant Lahner als jene Person vor das Mikrofon gebeten, die die Feuerwehr schon am längsten begleitet. Der hält die Interaktion mit der Bevölkerung für „wahnsinnig wichtig. Denn die Feuerwehr ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für uns da. Wir als Gemeinde unterstützen die Feuerwehr, so gut es geht“. So wird die Münchendorfer Wehr im nächsten Jahr ein neues Fahrzeug bekommen - Kostenpunkt rund 430.000 Euro. Ehrenberger steht aber dazu: „Es ist aber ganz wichtig, in die Sicherheit zu investieren.“ Ein Get-Together zwischen Feuerwehr und Bevölkerung fand schon am exakten Gründungstag am 28. Februar statt - dabei erwies sich die Fahrzeughalle als fast zu klein - mit dem sonntäglichen Festakt „sind die 150 Jahre abgearbeitet. Kommt von all euren Einsätzen gut zurück, Gut Wehr!“, wünschte Ehrenberger. Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller ist davon überzeugt: „Die Feuerwehr entwickelt sich mit den Herausforderungen, die Kameradschaft ist gleich geblieben. Das wird auch in Zukunft so sein.“ Diakon Alfred Ofner segnete nach der Festmesse die beiden Notstromaggregate, von denen eines fix bei der Volksschule aufgestellt werden soll.

Diakon Alfred Ofner mit Michael Bruckmüller, Armin Lahner, Reinhard Hornig, Martin Schuster, Hannes Weninger, Josef Ehrenberger, Christoph Luisser, Manfred Jahn (FF Trumau) Christian Giwiser (FF Achau), Amang Hayo (FF Vösendorf). Foto: Judith Jandrinitsch

Undenkbar ist die Feuerwehr zumindest bei Festivitäten ohne helfende Hände von Außen. Die Frauen und Freundinnen der Feuerwehrmitglieder halfen tatkräftig mit, fünf Fahrzeugpatinnen waren persönlich anwesend - Stefanie Taschler, Irmgard Feichtinger, Walpurga Kirstorfer, Dorli Rainer, Margarete Winkler und Elisabeth Polacsek. Ihr Bild war selbst verewigt auf einer tollen Geburtstagstorte, die Erika Simon gebacken hatte.