Gut Wehr hat Bestand: 150-Jahre Mödlinger Bezirksfeuerwehr

Fast an den Gründungs-Originalschauplätzen wurde am Sonntag das 150-Jahr-Jubiläum der Bezirksfeuerwehr gefeiert. Den Auftakt machte ein ökumenischer Festgottesdienst in St. Othmar in Mödling, den Adolf Valenta und Markus Lintner (Evangelische Gemeinde) zelebrierten. Im Anschluss daran war das Gotteshaus Ort der Jubiläumsfeier, danach ging’s zum gemütlichen Teil ins Pfarrheim auf den Europaplatz, dem einstigen Gebäude der FF Mödling.

„Aufgaben herausfordernd und so vielfältig wie der Bezirk“

Für Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller, Breitenfurt, sind die „Aufgaben herausfordernd und so vielfältig wie der Bezirk“. Von Einsätzen auf den hochrangigen Straßen und im Industriegebiet bis hin zu Waldbränden müssen „die Anforderungen rund um die Uhr erfüllt werden. Daher gilt mein Respekt und Dank allen Mitgliedern der Feuerwehren, die ehrenamtlich ihren Beitrag für die Sicherheit der Allgemeinheit leisten“.

Franz Koternetz, Brunn am Gebirge, Bezirksfeuerwehrkommandant von 1999 bis 2011, erinnerte sich nicht nur an spektakuläre Einsätze (Seegrotte-Unglück 2004, Unterstützung beim Hofburg-Brand 1992), sondern auch an die Erweiterung des Kommandos auf drei Abschnitte: aus Mödling-Stadt und Mödling-Land wurden 1986 Mödling-Stadt, Mödling-Wienerwald, Mödling-Industriezone. Mödlings Vizebürgermeisterin Franziska Olischer, ÖVP, zollte den Einsatzkräften „Mut und Respekt für ihre tägliche ehrenamtliche Tätigkeit. Ihr seid starker Teil des Netzes, das die Sicherheit gewährleistet“.

Motivation, „Großes zu leisten“

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger hob das Gemeinschaftsgefühl der Feuerwehr-Mitglieder hervor, das „für Motivation sorgt und Großes leisten lässt“. Und er ließ aufhorchen: „Euer Schutzpatron, der heilige Florian, war als Offizier der römischen Armee so etwas wie Gewerbebehörde; also im Wesentlichen Bezirkshauptmann“, schmunzelte Enzinger.

Apropos Floriani und Enzinger. Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen wurde der Behördenleiter mit der höchsten Auszeichnung der Feuerwehr für Zivilpersonen, der Florian-Plakette, ausgezeichnet.

Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, bedankte sich bei allen Einsatzkräften und brachte es mit einem Zitat des Burgschauspielers Ewald Balser (†1978) auf den Punkt: „Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“

Die 150 Feuerwehrjahre im Bezirk Mödling haben Christian Fastl, Hennersdorf, Bezirkssachbearbeiter Feuerwehrgeschichte und Mitglied des Arbeitsausschusses im Landesfeuerwehrverband, sowie Manfred Sulzer, Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte der FF Mödling, in einer 192 Seiten starken Chronik gebündelt.

Bestellungen: bfk.moedling@feuerwehr.gv.at

