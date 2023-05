Lernen im Krankenhaus

Die Höhere Schule im Landesklinikum Niederösterreich (HILK) feierte ihr 10-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Festakt am Standort Hinterbrühl. Schuldirektor Rainer Ristl zeigte auf, dass der Bedarf nach geregeltem Unterricht für Kinder- und Jugendliche der 9. bis 13. Schulstufe, die einen längeren Spital- oder Rehabilitationsaufenthalt durchmachen, bereits 2010 von den behandelnden Primarärzten der Kinder- und Jugendpsychiatrien in NÖ angesprochen wurde. Ristl suchte in seiner damaligen Funktion als Landesschulinspektor Unterstützung und fand im Guntramsdorfer Bürgermeister Karl Sonnweber, SPÖ, „einen begeisterten Befürworter, der die Schulerhaltung durch die Gemeinde zusagte“. Im Frühjahr 2013 wurde eine Statutschule gegründet, die erste Klasse in der Hinterbrühl wurde ab September geführt.

Die Gemeinde Guntramsdorf steht bis heute zu dieser Vereinbarung, die Unterstützung umfasse „im Wesentlichen die Administration sowie ein entsprechendes Budget für Betriebsmittel in den Spitälern und Rehazentren“, erklärte Bürgermeister Robert Weber, SPÖ: „Wir kommen dieser Aufgabe sehr gerne nach. Nicht umsonst ist unser Ort als Bildungsstandort weit über die Ortsgrenzen hinweg bekannt.“ Dennoch sei es „Tatsache, dass sich in den letzten Jahren der finanzielle Druck auf die Gemeinden immer weiter erhöht, da wir immer mehr neue Aufgaben vor Ort übernehmen müssen, ohne aber mehr finanzielle Mittel zu erhalten.“ Ein „eigens ausgewiesenes HILK-Budget“ gebe es in der Gemeinde nicht.

Aktuelle Schulstufe erfolgreich abschließen

Ristl ist stolz, dass „heute an 11 Standorten in NÖ, darunter St. Pölten, Tulln, Wiener Neustadt und Klosterneuburg, rund 200 Schüler pro Jahr betreut werden. Alle Jugendlichen, die wir gesund mit adäquater Schulbildung in das Leben entlassen können, sind auf lange Sicht gesehen ein Gewinn für die Gesellschaft".

Der Unterricht findet sowohl in der Hinterbrühl als auch in den dislozierten Standorten individuell oder in kleinen Gruppen statt, die Lehrer stehen in engem Kontakt zu den Stammschulen der jungen Patienten. An fünf Standorten, darunter im Landesklinikum Mödling, wird der Unterricht mit Stammlehrern in Klassen abgehalten. An anderen Standorten, beispielsweise im Rehabzentrum Weißer Hof, wird der Bedarf durch Ruflehrer gedeckt. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, hob hervor, dass die HILK „mit ihrer flexiblen und individuellen Betreuung auf die Bedürfnisse der Schüler eingeht“ und sieht dies als „wertvolle Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen, um trotz eines längeren Spitalsaufenthalts ihre jeweilige Klasse erfolgreich absolvieren zu können“.

www.hilk.at

