Drogenlenker und Freund mit Diebesgut in Vösendorf aus Verkehr gezogen

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel, Sachbereich Fremden- und Grenzpolizei, wurden am 14. Juni gegen 20 Uhr auf der A 2, Fahrtrichtung Graz, im Gemeindegebiet von Vösendorf, Bezirk Mödling, auf einen Pkw-Lenker mit auffälliger, unsicherer Fahrweise aufmerksam. Die Polizisten hielten den Pkw an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Am Steuer saß ein 19-Jähriger, sein Beifahrer war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha.

19-Jähriger stand unter Drogeneinfluss

Mit dem 19-jährigen Pkw-Lenker wurde eine klinische Untersuchung durchgeführt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige durch Suchtgift beeinträchtigt war. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Bei einer freiwilligen Nachschau in dem angehaltenen Pkw wurde ein Rucksack mit diversem Suchtmittelequipment, mehr als 630 Gramm Cannabiskraut, rund 45 Gramm Cannabisharz, einem vierstelligen Bargeldbetrag sowie einer größeren Menge Schmuck aufgefunden und sichergestellt. Als Besitzer des Rucksacks stellte sich der Beifahrer heraus.

Schmuck wurde im Bezirk Bruck an der Leitha gestohlen

Bei der Vernehmung des 21-jährigen Beschuldigten zeigte dieser sich zum regelmäßigen Erwerb, Besitz und Weiterverkauf von Suchtmittel geständig. Den Schmuck habe er vor etwa vier Monaten im privaten Umfeld gestohlen. Die Schmuckstücke (teilweise aus Gold) konnten einem Tatort im Bezirk Bruck an der Leitha zugeordnet werden.

Auch Hausdurchsuchung fand bei dem 21-Jährigen statt

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde an der Wohnadresse des 21-Jährigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei fanden die ermittelnden Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel geringe Mengen Cannabiskraut, diverse Utensilien für den Suchtgifthandel sowie einen Schlagring auf. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde festgenommen und wegen Verdacht des Suchtgifthandels, des schweren Diebstahls sowie Vergehens nach dem Waffengesetz in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.