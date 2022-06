Festwochenende "100 Jahre Niederösterreich" im Bezirk Mödling

M it dem Anschnitt der Jubiläumstorte, einer Leistungsschau, dem Tag der Vereine und dem „Regional & Kostbar“-Markt am Josef Deutsch-Platz startete am Samstagvormittag am Schrannenplatz in Mödling der Festreigen „100 Jahre Niederösterreich“.

Mit 277 Quadratkilometern ist der Bezirk Mödling zwar flächenmäßig blaugelbes Schlusslicht, mit knapp 120.000 Einwohner aber auf Platz 3. Diese „Vielfalt auf kleinstem Raum" sei in vielerlei Hinsicht zu sehen, merkte Mödlings Stadtchef & Abgeordneter zum Nationalrat Hans Stefan Hintner, ÖVP, nicht ohne Stolz an. Vom größten Handelscluster über hochwertige landwirtschaftliche Flächen bis hin zu herrlichen Plätzen zum Relaxen sei alles zu finden. „Wir werden nicht umsonst die Perle des Wienerwaldes genannt." Und Hintner vergaß im Rahmen des Festaktes eines nicht: „Der Generation zu danken, der sich um den Aufbau des Landes nach der nicht einfachen Loslösung von Wien gekümmert hat." Sein Appell: „Die Energie statt fürs Matschkern für einen optimistischen Blick in die Zukunft aufzuwenden und die Chancen, die sich bieten, zu erkennen." Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP, machte deutlich, dass es Niederösterreich geschafft habe, „auch ohne Wien etwa im Bildungs- oder Kulturbereich eigenständig zu sein". Es sei in all den Jahren gelungen, „viele Herausforderungen zu meistern". Mit „Mut und Zusammenrücken" werde man auch die anstehenden Hürden überspringen. Ein Lieblingsplatzerl im Bezirk wollte der Perchtoldsdorfer nicht nennen: „Es ist überall im Bezirk wunderschön." Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, SPÖ, fand durchaus mahnende Worte: „In den vergangenen 100 Jahren war nicht alles Glanz und Gloria. Der Aufschwung Niederösterreichs war aber so richtig nach dem Fall des Eisernen Vorhanges zu spüren." Er wünsche sich „eine Gesellschaft, die alles dankbar annimmt und auch zurückgibt. Solidarität statt Ellenbogen einsetzen zählt", hofft der Gießhübler. Das noch anstehende Festprogramm: Samstag, 25. Juni: „Offene Türen im Bezirksmuseum" (Josef Deutsch-Platz) bis 17 „Kidscorner": Spiel, Sport und Spaß im Museumspark („Sportland Niederösterreich") bis 19 Uhr. „Stadtführung": Start und Ziel Josef Deutsch-Platz: 16 Uhr. Bezirksweinkost: Winzerinnen und Winzer aus den Gemeinden Brunn am Gebirge, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Mödling, Perchtoldsdorf und Wiener Neudorf sowie die Jägerschaft bieten einen kulinarischen Querschnitt des Bezirkes und laden zur Verkostung des neuen Jahrganges ein. Museumspark, 16 bis 22 Uhr. „Silent Disco": Ein einzigartiges Konzept, bei dem allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kabellose Kopfhörer zur Verfügung gestellt werden. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, Stadtbad Mödling (Badstraße 25), 19 bis 24 Uhr. Sonntag, 26. Juni: „Ökumenische Feldmesse" im Museumspark, 10 Uhr, anschließend Bezirksweinkost mit Frühschoppen. Für die musikalische Umrahmung sorgen Mitglieder der Blasmusikkapellen und Ensembles des Bezirkes. Freuen Sie sich auf die Schmankerln, Wildspezialitäten und die guten Tröpferln der Weinhauerinnen und Weinhauer, 11 bis 16 Uhr. Kidscorner: Spiel, Sport & Spaß. Unter dem Titel „Landwirtschaft begreifen" lädt die Landjugend Hennersdorf ein, wesentliche Zusammenhänge zwischen bäuerlicher Produktion, Lebensmitteleinkauf, Umwelt und Landschaft kennen und verstehen zu lernen, Museumspark 11 bis 16 Uhr. Stadtführung: Start & Ziel: vor dem Museum (Josef Deutsch-Platz 2), 11 Uhr. Junge Talente – Open Stage: Junge Musikerinnen und Musiker aus den Musikschulen und Musikschulverbänden Brunn/Maria Enzersdorf, Hinterbrühl/Gaaden/ Wienerwald, Laxenburg/Biedermannsdorf, Mödling, Perchtoldsdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf sowie die Musiker Julez und Nitsch&Jennewein spielen von 15 bis 18.30 Uhr auf der Bühne am Schrannenplatz groß auf. NÖN-Sonderchannel Wir feiern 100 Jahre NÖ: Die Höhepunkte der Bezirksfeste

