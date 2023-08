Neuer Putz für die Rathausmauer

Wasser und Feuchtigkeit machten der Rathausmauser in den letzten Jahren stetig zu schaffen, sodass der Putz schadhaft wurde und teilweise abging. Aus diesem Grund hat sich nun der Gemeinderat dazu entschlossen, die Mauer nachhaltig zu sanieren, sie abzudichten, einen diffusionsoffenen Putz aufzutragen und mit einem neuen Anstrich zu versehen. Ende Oktober wird die Rathausmauer in neuem Glanz erstrahlen, denn bis dahin ist die Sanierung und Trockenlegung des Mauerwerks fertiggestellt.

Sehr feucht und abgesplittert präsentierten sich der Putz sowie die ganze Mauer in der Hauptstraße entlang des Maria Enzersdorfer Rathausparks in der Vergangenheit. Der Grund dafür war, dass der Park unter dem Straßenniveau liegt und so die Feuchtigkeit leicht in die Mauer eindringen konnte. Außerdem schadet das Streusalz, das im Winter auf dem Gehsteig aufgetragen wird, dem Verputz der Mauer. Der Gemeinderat beschoss daher im Juni, die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchführen zu lassen.

Gleichzeitig mit den Sanierungsmaßnahmen wird am Südeingang des Rathausparks eine barrierefreie Rampe samt Geländer als Absturzsicherung errichtet. Der für die Gemeindeliegenschaften verantwortliche Abteilungsleiter der Marktgemeinde Maria Enzersdorf Jürgen Tiefnig weiß: „Mit den Sanierungsarbeiten wurde vor wenigen Wochen begonnen. Der alte Putz wurde abgeschlagen, nun trocknet die Mauer gründlich aus. Danach wird sie durchgeschnitten, um sie vor neuer aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen, und anschließend wieder verputzt.“

Bürgermeister Johann Zeiner fügt hinzu: „Uns ist der Erhalt historischer Bauten in Maria Enzersdorf in ihrer ursprünglichen Form ein wichtiges Anliegen – dazu zählt auch die Rathausmauer, die den Park der ehemaligen Kielmannseggvilla umgibt. Außerdem garantiert die Mauer, dass unser Rathauspark auch neben der stark befahrenen Hauptstraße ein geschützter Ort der Ruhe bleibt.“