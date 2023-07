Brand im SOS Kinderdorf Hinterbrühl

Zigarettenreste in einem Müllsack auf einer Terrasse des ehemaligen Mütterhauses hatten die Holzteile der Terrasse und den Dachstuhl in Brand gesetzt. Die Frau rief die Feuerwehr, die gegen 4.30 Uhr mit vier Fahrzeugen anrückte und den Brand schnell löschen konnte, teilte die Freiwillige Feuerwehr Hinterbrühl am Montag mit.

Die Hausbewohner schliefen noch und wurden erst durch den Feuerwehreinsatz geweckt. „Nicht auszudenken, welche Folgen der nicht erkannte Brand in dem vollständig bewohnten Wohnhaus verursacht hätte“, kommentierte Einsatzleiter Florian Zierlinger laut der Aussendung der FF Hinterbrühl.