Mödling: Anforderungen an Floriani steigen

2021 wird – abgesehen von den Corona-Wirren und -Maßnehmen – vor allem ein Einsatz in Erinnerung bleiben: der Waldbrand am Anninger im April. In dem zwei Tage andauernden Einsatz kämpften die Besatzungen von sieben Feuerwehren und zwei Hubschraubern der Polizei gegen den sich rasch ausbreitenden Brand im Föhrenwald.

Auch technische Einsätze forderten die Einsatzkräfte der FF Mödling vor allem auch psychisch, darunter die Rettung eines Bauarbeiters vom Dach einer Baustelle in der Jakob Thoma-Straße oder der verheerende Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen auf der Richardhofstraße im Februar.

Dass die Dienste der Feuerwehrmitglieder der FF Mödling unter anderem auch beim Waldbrand in Mazedonien, dem spektakulären Einsatz auf der Rax und im Semperit-Werk in Traiskirchen gefragt waren, versteht sich von selbst. Um die Leistungsfähigkeit der Mitglieder der FF Mödling zu gewährleisten, wurden 26 Übungen durchgeführt, betonte Kommandant & Branddirektor Peter Lichtenöcker. Neben fachspezifischen Übungen wie Kraftfahrerschulungen oder Atemschutzübungen stellten Zugsübungen einen großen Teil der Aus- und Weiterbildung dar.

Suche nach geeignetem Übungs-Areal geht weiter

Die aktuellen Schwerpunkte liegen für Lichtenöcker klar auf der Hand: Pandemie-bedingt „fehlen uns fast zwei praktische Übungsjahre“. Auch Geräte und Fahrzeuge werden mehr. In den nächsten Wochen werden zwei Hilfslöschfahrzeuge mit 4.000 Litern Löschwassertank geliefert.

Diese Fahrzeuge sind unter anderem mit der neuesten Pumpentechnik ausgestattet, mit der sich die Einsatzkräfte erst vertraut machen müssen; zudem wurde Basisequipment für den Waldbrandeinsatz implementiert.

Eine Hubrettungsbühne sei in Planung, drei Stromgeneratoren – Stichwort: Blackout – werden in Kürze geliefert, ein weiteres Löschfahrzeug müsse noch angeschafft werden, um die Mindestanforderung zu erfüllen, betonte Lichtenöcker. „Bleibt die Frage, wo wir das alles unterbringen sollen. Wir platzen aus allen Nähten.“

Daher werde man der Suche nach einem geeigneten Grundstück als Lager- und Übungsfläche oberste Priorität einräumen: „Ich weiß, das wird nicht leicht werden, ist aber unumgänglich“, merkte Lichtenöcker an.

