Wr. Neudorf: Mutter mit Baby am Balkon ausgesperrt.

Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf in die Wohnhaussiedlung am Anningerpark gerufen: Ein Kleinkind hatte seine Mutter samt Geschwisterchen auf dem Balkon ausgesperrt.

Die Frewillige Feuerwehr Wiener Neudorf konnte rasch helfen, in dem sie die Wohnungstüre mit Spezialwerkzeug öffnete und die Familie somit bald wieder vereint war.

Zum Trost bekamen die beiden Kinder ein Feuerwehr-Plüschtier geschenkt, um das aufregende Erlebnis in positiver Erinnerung zu behalten.