Am Montag alarmierte ein Wanderer am Anninger die Feuerwehr über einen kleinen Brand im Unterholz unweit der Breiten Föhre, einem beliebten Ausflugsziel im Naturpark Föhrenberg. Sofort wurde die Feuerwehr Mödling zum Kleinbrand beordert; noch bevor das erste Fahrzeug zum Einsatz ausrückte, kamen weitere Notrufe zum Brand und eine rasche Brandausbreitung herein.

Die Mödlinger Florianis rückten mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten zum Einsatz aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung der etwa 10 Quadratmeter in Brand stehenden Waldfläche starten. Nach einem Erstangriff mittels Löschrucksäcken und Schanzwerkzeug legte man eine Löschleitung zum Brandherd und führte unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera Nachlöscharbeiten durch.