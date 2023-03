518 Einsätze gemeistert, 109 Personen gerettet

Insgesamt rückten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Mödling zu 518 Einsätzen ins Stadtgebiet oder zu überörtlichen Hilfeleistungen aus. Der herausforderndste Einsatz war jener am 15. Mai in der Anningerstraße. Im sechsstöckigen Mehrparteienwohnhaus war es im Erdgeschoß zu einem Wohnungsbrand gekommen. 21 Personen wurden aus dem verrauchten Gebäude gerettet, drei Personen wurden verletzt.

Investitionen in neue Fahrzeuge und Ausrüstung

Über das Einsatzgeschehen und die laufenden Tätigkeiten hinaus konnten erhebliche Modernisierungen im Bereich der Ausrüstung und des Fuhrparks umgesetzt werden. Nahezu 80 Prozent der aktiven Einsatzmannschaft erhielt neuen Einsatzstiefel. Neben der Auslieferung von zwei hochmodernen Hilfeleistungslöschfahrzeuge wurden unter anderem wesentliche Investitionen im Bereich der Ausrüstung für die Waldbrandbekämpfung umgesetzt. So wurden zwei Sonderfahrzeuge angekauft und ein Wechselladeraufbau Wasser (8.000 Liter) in Auftrag gegeben. Außerdem konnte die Feuerwehr ein neues Konzept für den Fall eines Blackouts (Großflächiger Stromausfall) erarbeiten und dafür zwei neue Stromerzeuger beschaffen.

Zahlen, Fakten

233 technische Einsätze, 146 Brandeinsätze, 28 Schadstoffeinsätze und 111 Brandsicherheitswachen. Bei all diesen Einsätzen wurden 109 Personen aus Not- oder Zwangslagen befreit. Dabei stand die Feuerwehr bei 18 Brandeinsätzen im Wald oder in Waldnähe im Einsatz. 49 Übungen wurden durchgeführt. Neben fachspezifischen Übungen, wie Kraftfahrerschulungen oder Atemschutzübungen stellten Zugsübungen einen großen Teil der Aus- und Weiterbildung dar. Abseits des Einsatz- und Übungsalltages wurden zusätzlich 3.496 Tätigkeiten durch die Kameraden der Feuerwehr Mödling durchgeführt. Die für den gesamten Bezirk Mödling zuständige Bezirksalarmzentrale bearbeitete 10.835 Meldungen und wickelte über 19.000 Telefongespräche ab.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.