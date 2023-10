FF-Appell an die Entscheidungsträger: „Nehmt unsere Anliegen ernst“

Bezirksfeuerwehr-Kommandant Michael Bruckmüller nimmt zur Kenntnis, dass die Ermittlungen zur Brandursache und des Brandverlaufs abgeschlossen und die juristischen Entscheidungen zu akzeptieren sind. Er sieht allerdings „keinen Grund, zur Tagesordnung überzugehen. Für uns als Einsatzkräfte stehen einige Unklarheiten im Raum“.

Es gehe „um den Schutz und die Sicherheit unserer Mitglieder, welche im Innenangriff zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ihre Gesundheit riskieren. Wir wollen auch keinen Schuldigen finden, sondern diesen schweren und belastenden Einsatz aufarbeiten, um in Zukunft für ähnliche Einsatzszenarien im Sinne der Sicherheit für Patienten, Personal und Einsatzkräfte besser gerüstet und vorbereitet zu sein“.

Es dürfe nicht passieren, dass die im Zuge des Einsatzes „aufgezeigten und auch deutlich kommunizierten Mängel aufgrund der Verfahrenseinstellung beiseite geschoben werden und die Wirtschaftlichkeit der Sicherheit vorgezogen wird“, betont Bruckmüller. Die größten Herausforderungen sehe man in der Struktur und Organisation der Betriebsfeuerwehr.

„Es ist aus Sicht der Einsatztaktik im Feuerwehrdienst nicht nachvollziehbar, dass ein Feuerwehrmitglied – offensichtlich auf sich allein gestellt – zur Erkundung einer gemeldeten Brandfrüherkennung ausrückt und dann in weiterer Folge nicht handlungsfähig ist, die Erstmaßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung einzuleiten“, merkt Bruckmüller an. Verbesserung der Struktur einer Betriebsfeuerwehr „Es sei hier ganz klar festgehalten, dass wir von einer beruflichen Betriebsfeuerwehr in einer heiklen Infrastruktur wie einem Krankenhaus professionelles Handeln und Vorgehen im Einsatz voraussetzen.“

Denn die Erstmaßnahmen, welche von einer vor Ort befindlichen Betriebsfeuerwehr getroffen werden, „sind maßgebend für den Einsatzverlauf, gemeinsam mit weiteren zur Unterstützung alarmierten freiwilligen Feuerwehren“. Nicht nur die unterbesetzte Betriebsfeuerwehr, sondern auch das Fehlen einer dem Stand der Technik entsprechenden Kommunikationsinfrastruktur haben die freiwilligen Einsatzkräfte gefordert und teilweise in prekäre Situationen gebracht, machte Bruckmüller deutlich.

Sein Appell an alle Verantwortungs- und Entscheidungsträger: „Nehmt unsere Anliegen und Wahrnehmungen ernst. Denn all diese Anliegen dienen der Sicherheit unserer Einsatzkräfte und Mitbürger.“

„Betriebsfeuerwehr war in ausreichender Stärke anwesend“

Die Reaktion des Landesklinikums: „Eine lang andauernde und eingehende Untersuchung unter Einbeziehung ausgewiesener Expertinnen und Experten hat zweifelsfrei festgestellt, dass im Zusammenhang mit dem tragischen Brand, ausgelöst durch eine Zigarette, kein Fehlverhalten seitens des Klinikums oder der eingesetzten Rettungs- und Hilfskräfte vorliegt. Die Betriebsfeuerwehr war gemäß den behördlichen Vorgaben in ausreichender Stärke anwesend; sowohl die Alarmierung als auch die Zusammenarbeit mit den eingesetzten externen Helfern hat einwandfrei funktioniert und der rasche und richtige Einsatz unserer Belegschaft hat dazu beigetragen, in jener Nacht zahlreiche Menschenleben zu retten.“

Der 30. Mai 2023 sei „für uns alle ein schwarzer Tag gewesen. Wir verstehen die emotionale Betroffenheit der Einsatzkräfte. Dennoch bitten wir um professionelle Betrachtung und wollen daher nochmals hervorzuheben, dass die Ermittlungen offiziell eingestellt wurden und dem Landesklinikum keine Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann“.