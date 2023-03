2.200 Stunden im Dienste der Allgemeinheit

Bei der Mitgliederversammlung der FF Sparbach hielten Kommandant Thomas Loidl, Stellvertreter Robert Weber und Verwalter Christian Reiter, in Anwesenheit von Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, Bezirkskommandant-Stellvertreter Christian Giwiser und Vertretern der Nachbarwehren Rückschau auf das vergangene Jahr. Insgesamt waren 19 Einsätze zu verzeichnen, die meisten waren technischer Natur. So war man auf der L 2095 zweimal nach Unfällen im Einsatz.

Spektakulär gestaltete sich ein Brandeinsatz, bei dem die Sparbacher Mitglieder die Weissenbacher bei einem Wohnhausbrand unterstützten. In dem Gebäude war eine Familie mit insgesamt zehn Kindern untergebracht, die allesamt unverletzt in Sicherheit gebracht werden konnten. Die Mitglieder der Wehr leisteten rund 2.200 Arbeitsstunden ab.

An diesem Abend standen auch Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Seit 60 Jahren leisteten Helmut Sulzer und Fritz Winter sen. Dienst in der Feuerwehr. Heinrich Holzer wurde für 50 Jahre und Thomas Loidl, Robert Weber und Helmut Loidl für 40 Jahre geehrt. Besonders freut man sich, zu Beginn des Jahres gleich drei neue Kameraden begrüßen zu dürfen. Auch bei zwei jungen Frauen wurde die Begeisterung für die Feuerwehr geweckt: Johanna und Antonia Mayerhofer. Sie wurden ebenso wie Fritz Hasslinger herzlichst in die Gemeinschaft der Feuerwehr aufgenommen.

