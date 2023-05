Maria Enzersdorf: Feuer im Heizraum

Am Samstagabend nahm eine Familie beim Nachhausekommen Brandgeruch wahr. Als der Sohn beim Betreten des Gebäudes Rauch sah, wählte man umgehend 122. „Kellerbrand“ lautete die Alarmierung für die FF Maria Enzersdorf. Ein Atemschutztrupp übernahm den Innenangriff, der Brand im Bereich der Heizanlage, welcher bereits auf Gegenstände übergegriffen hatte, konnte rasch abgelöscht wurden. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten die 20 Mitglieder in vier Fahrzeugen wieder in das Feuerwehrhaus einrücken.

