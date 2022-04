Insassen nach Überschlag am SCS-Ring in Wiener Neudorf unverletzt .

Großes Glück hatten am Dienstagnachmittag die beiden Insassen eines Audi mit Badener Kennzeichen am SCS-Ring in Wiener Neudorf, als sich ihr Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall überschlug und seitlich liegend auf einem Parkplatz landete.