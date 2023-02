Person in Mödling wegen Notfall über Fenster gerettet

Werbung

Dabei musste eine Person mit medizinischem Notfall aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss über Steig Mödling gerettet werden.

Nach Aufstellen des Sonderfahrzeuges wurde die Person in Zusammenarbeit von Rettung und Feuerwehr in eine Schleifkorbtrage umgelagert. Anschließend wurde die Person in Notarztbegleitung im Korb zu Boden gefahren.



