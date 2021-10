Verletzte mit Drehleiter aus Wohnung in Wiener Neudorf gerettet

Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) am Montagabend eine verletzte Frau aus ihrer Wohnung gerettet. Nachbarn hörten die Hilferufe aus der versperrten Wohnung und verständigten die Einsatzkräfte, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.