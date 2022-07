Wohnmobil steckt in Unterführung am SCS Ring fest

Werbung

Nicht die „Katze am Baum“, sondern ein feststeckendes Fahrzeug in der Unterführung am SCS Ring wird für die Einsätzkräfte in Wiener Neudorf immer mehr zum bekannten Standardeinsatz.

So bargen die Floriani erneut ein feststeckendes Fahrzeug aus der Unterführung am SCS Ring. Wie bereits mehrfach durchgeführt, konnte auch diesmal das Wohnmobil nach ablassen der Luft aus den Reifen mit Hilfe der Seilwinde des schweren Rüstfahrzeuges aus der Unterführung gezogen werden.

Um den aus England stammenden Urlaubern die Weiterfahrt in eine Werkstätte zu ermöglichen, wurden die Reifen durch die Feuerwehr auch wieder aufgeblasen. Die Feuerwehr stand mit drei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz.

