ACHAU Eine Freiwillige Feuerwehr Achau ohne Christian Giwiser ist schwer vorstellbar. War der bis dato amtierende Kommandant doch seit seinem 15. Lebensjahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Achau, 11 Jahre davon Kommandant-Stellvertreter, 15 Jahre Kommandant.

Giwiser erläutert: „Ich war sehr rasch in Führungspositionen tätig, es hat mir auch immer Spaß gemacht. Doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dir denkst, die Verantwortung abzugeben und in die zweite Reihe zurückzugehen.“

Ich wünsche mir, dass die Kameradschaft und der Zusammenhalt in der Wehr hochgehalten werden.“ Christian Giwiser, ehemaliger FF-Kommandant

Giwiser will weiterhin bei der Freiwilligen Feuerwehr mitarbeiten, aber in einem Zeitausmaß, das es ihm mehr als bisher erlaubt, sich dem Privatleben zu widmen. „Den Entschluss dazu habe ich schon voriges Jahr gefasst“, erzählt Giwiser. Doch er sei nicht der Typ, „der das lautstark kundtut und dann vor den Vorhang gebeten und geehrt werden will“.

Immerhin ist er auch stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant, und „im Bezirksfeuerwehrkommando möchte ich weiterhin mitarbeiten“. Giwiser ist am 20. August 1980 der FF Achau beigetreten. „Auch Bürgermeister Johannes Würstl ist zeitgleich mit mir der Wehr beigetreten“, erinnert sich Giwiser.

Würstl ist der siebente Ortschef, mit dem Giwiser zusammenarbeitet. „Als wir begannen, das neue Feuerwehrhaus an seinem jetzigen Standort zu planen, war Bürgermeister Walter Thurner im Amt und das Feuerwehrhaus befand sich am Standort des neuen Gemeindeamtes. Dann folgten die Bürgermeister Othmar Kraft, Johann Toyfl, Josef Brunner, Michael Koudela, Michael Exarchos und schließlich Johannes Würstl, der seine Feuerwehr-Karriere aber bald zugunsten anderer Interessen aufgab“, erzählt Giwiser schmunzelnd.

Meilenstein: Ausbau des FF-Hauses

Er ist froh, dass er auch das Projekt Zubau Feuerwehrhaus Achau erfolgreich umsetzen konnte. Was fehlt, ist die offizielle Eröffnung. „Als wir kundtaten, das Feuerwehrhaus hier in der Hintausstraße zu bauen, haben sich einige über den Standort doch gewundert. Da ist nix und da wird nie was sein, hat es geheißen. Heute befindet sich das FF-Haus in jenem Ortsteil von Achau, wo sich die Gemeinde am stärksten entwickelt. Wir hatten damals sogar schon vorgesehen, dass Platz für eine Erweiterung bleiben muss, was sich mit dem Zubau jetzt auch bewahrheitet hat“, erzählt Giwiser.

Vizebürgermeister Rudi Sattler, Bürgerliste, sei beim Zubau der erste Ansprechpartner gewesen. „Es ist für die Feuerwehr bei so einem Projekt sicher leichter, wenn ein Gemeindeverantwortlicher unmittelbar in die Gespräche involviert ist“, meint Sattler.

Der Zubau beherbergt ein Hochregallager, einen Waschplatz und einen Raum, in dem die Atemschutzgeräte gewartet werden können. Viele Stunden haben die Feuerwehr-Mitglieder selbst hier mitgearbeitet, was enorm half, Kosten zu sparen. Dass das gesamte FF-Team zusammen gearbeitet hat, freut Giwiser, denn: „Ich wünsche mir, dass die Kameradschaft und der Zusammenhalt in der Wehr hochgehalten werden. Das ist das Fundament, auf dem alles aufbaut, die Mitglieder sollen gerne hierher gehen.“

Viele Einsätze sind ihm in Erinnerung geblieben, „eine Herausforderung war es immer, wenn Menschen in Gefahr waren und gerettet werden mussten. Man ist immer froh, wenn das geschafft wird, das prägt einem natürlich auch“. Unvergessen auch der Wohnungsbrand 2011 in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße 38, wiewohl „Achau von größeren Feuersbrünsten gleichwohl verschont geblieben ist“, erzählt Giwiser.

Es waren immer wieder Überschwemmungen, die die Kameraden der FF Achau ausrücken ließen. Ausrücken wird Giwiser weiterhin, nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auf seiner Harley Davidson, die er sich vor sieben Jahren zugelegt hat.