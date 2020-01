Wolfgang Ebner aus Oberwaltersdorf hat als Veranstalter des "CulinarICAL 4.0" - dieses Mal im "Haus der Ingenieure" in der Eschenbachgasse in der Wiener City - erneut einen Volltreffer gelandet. Die perfekte musikalisch-kulinarische Mischung aus Musicalhits (von "Cats" bis "Hamilton", von "Evita" bis "Chicago", von "Aladdin" bis "Into the woods", von "Grease" bis "Rocky Horror Show") und einem köstlichen 4-Gänge-Menü feierte am Donnerstagabend erfolgreich Premiere.

Das hochkarätige Ensemble unter der Leitung von Andreas Brencic sang und tanzte im Rahmen der fast vierstündigen Show auf höchstem Niveau, die Choreografie steuerte das auch bereits "teatro"-Mödling-erprobte Duo Lisa Tatzber & Thomas Poms bei. Apropos "teatro": Rita Sereinig, ebenfalls untrennbar mit der Mödlinger-Truppe verbunden, war einmal mehr für Regie und die künstlerische Leitung verantwortlich. Fazit: Mehr als nur ein (Geheim-)Tipp nicht nur für Musicalfans. Zu genießen bis 16. Februar.