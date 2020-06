Das Szenario, als die Feuerwehrmänner am Einsatzort ankamen, war Folgendes: Es stand ein ausländischer Reisebus in Brand. Bereits bei der Zufahrt nahmen die Feuerwehrkameraden eine starke Rauchentwicklung wahr. Die 49 Passagiere und drei Fahrer hatten sich schon selbst rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt

Sofort begannen die Männer mit der Brandbekämpfung.

Damit die Wasserversorgung auf der Autobahn sichergestellt werden konnte, wurde die Feuerwehr Gießhübl hinzugezogen. Die Feuerwehrmitglieder legten Atemschutzmasken an, die Löscharbeiten wurden mit Schaum fortgeführt und konnten so rasch abgeschlossen werden. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Überschlagen der Flammen auf den angrenzenden Wald und die Lärmschutzwand verhindert werden. Ebenso gelang es den Feuerwehrkameraden, alle Gepäckstücke der Insassen unbeschädigt aus dem Bus zu bergen.

Die Feuerwehren brachten die gestrandeten Passagiere in ein nahe gelegenes Hotel.

Während der Nachlöscharbeiten konnte die Sperre der A21 aufgehoben werden und die Brandursachenermittler der Polizei nahmen ihre Arbeit auf.

Die Bergung des Wracks übernahm ein privates Abschleppunternehmen. Die ASFINAG reinigte die beiden Fahrspuren.

Nach etwas mehr als zwei Stunden wurde der Einsatz beendet und die drei eingesetzten Wehren rückten wieder ein.