Muskelstärke reichte, um das Auto an den Fahrbahnrand zu bringen. Foto: FF Biedermannsdorf

Am Dienstag, 3. Oktober, verlor ein Pkw aus unbekannter Ursache während der Fahrt eine größere Menge Motoröl und kam dann verkehrsbehindernd auf der Fahrbahn zu stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Biedermannsdorf schleppte das Auto an den rechten Fahrbahnrand. Dann wurde die etwa 100 Meter lange Ölspur gebunden, genauso leiteten die Feuerwehrmitglieder die Verkehrsteilnehmer wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.