Brisante Übung: Kriminelle als Unfallopfer

Ursprünglich zu einem Verkehrsunfall alarmiert, stellte sich für die zuerst eintreffenden Rettungskräfte heraus, dass ein Pkw mit einem Diesel-Tankwagen kollidiert war und auf dem Dach zu liegen kam, mehrere Personen waren eingeschlossen. Ein weiteres Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den Lkw, Diesel trat aus. Zur Bergung der eingeklemmten Personen und Bewältigung der vom austretenden Diesel ausgehenden Gefahren wurde die FF Gaaden alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings nicht ersichtlich, dass der verunglückte Pkw mit den darin befindlichen Personen zuvor von zwei Kriminellen auf deren Flucht gekapert worden war.

Und tatsächlich: Als die Feuerwehrkräfte die Heckklappe des Unfallfahrzeuges öffneten, sprangen völlig überraschend die beiden Täter mit Messern bewaffnet den Einsatzkräften entgegen. Instinktiv wurde sofort der raschestmögliche Rückzug aller Kräfte angeordnet. Die Kriminellen schnappten sich ein abgestelltes, leeres Fahrzeug und verschwanden.

Aufgrund der nun völlig unberechenbaren Gefährdungslage für die Einsatzkräfte, Unfallopfer und Passanten wurde von den kurz darauf eintreffenden Polizeistreifen die Sondereinheiten „SIG“ (Schnelle Interventionsgruppe) sowie „BE“ (Bereitschaftseinheit) zur Unterstützung angefordert. Mit Sturmgewehren bewaffnet und entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet, wurde zuerst der unmittelbare Einsatzbereich abgesichert, damit Rettungskräfte und Feuerwehr die Bergung der Unfallopfer wieder aufnehmen konnten. Zusätzlich wurden die Täter im Gelände auch mittels Polizei-Drohne gesucht und konnten schließlich festgenommen werden.

Feuerwehreinsatzleiter Martin Jakubowics zeigte sich „sehr stolz auf die Leistung, die meine Mannschaft in so einer fordernden Übung einmal mehr gezeigt hat. Gerade, was die Zusammenarbeit und Koordination mit den anderen Einsatzorganisationen betrifft, haben wir sehr wertvolle Erfahrungen gemacht, die in unsere weiteren Ausbildungstätigkeiten einfließen werden."

Dass ein derartiges Ereignis alles andere als unrealistisch ist, wissen gerade die Gaadner Feuerwehrkräfte nur zu gut, wurden sie doch vor einigen Jahren alarmiert, um eine in einem Unfallfahrzeug eingeschlossene Person zu befreien. Was sie bei der Anfahrt zum Einsatzort noch nicht wussten: Es handelte sich dabei um einen Jugendlichen, der zuvor den Pkw gestohlen hatte, auf der Flucht verunglückte und aus dem Fahrzeug mit einer Gasdruckpistole in Richtung der anrückenden Einsatzkräfte zu feuern begann.

www.ff-gaaden.at

