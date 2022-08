Aufmerksamer Nachbar verhindert Gebäudebrand in Biedermannsdorf

Werbung

"In den Nachtstunden bemerkte ein aufmerksamer Nachbar durch das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses einen glosenden Heizstrahler und verständigte daraufhin einen in Biedermannsdorf lebenden Angehörigen der betroffenen Familie, welche sich auf Urlaub befand", berichtete die örtliche Feuerwehr in einer Aussendung am Freitag.

Demnach nahmen man einen "Entstehungsbrand" wahr, der durch Erstmaßnahmen erfolgreich verhindert wurde. Gleichzeitig verständigte man auch die Feuerwehr.

Die Biedermannsdorfer Florianis kontrollierten den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera, dabei stellten sie mehrere starke Wärmequellen in der Wand und in der Decke fest. "Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, wurden die betroffenen Bereiche von den Einsatzkräften geöffnet und auf eventuelle Brandspuren untersucht. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben", beschloss die Feuerwehr ihren Bericht.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.