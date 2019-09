Während der Aufbauarbeiten für ein Feuerwehrfest wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf zu einer Tierrettung in die Gartengasse gerufen.

Katze in gekipptem Fenster eingeklemmt .

Am Freitag musste die Feuerwehr zu einem tierischen Einsatz ausrücken: Eine Katze hatte sich in eine missliche Lage gebracht und war in einem gekippten Fenster im ersten Obergeschoss eingeklemmt - das Tier kam weder vor noch zurück.

Um den Stubentiger schnell zu helfen wurde eine Steckleiter aufgestellt und ein Feuerwehrmann kletterte zur Katze hoch. Rasch konnte das Tier befreit und an eine in der Zwischenzeit eingetroffene Angehörige des Besitzers übergeben werden.

Die FF Wiener Neudorf stand dabei mit zwei Fahrzeugen und 11 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz.