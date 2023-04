Film macht Mut: „Kopf hoch, Gina!“

Die „juvenile idiopathische Arthritis“ ist eine chronische entzündliche Gelenkserkrankung, die Kinder und Jugendliche betrifft. Sie kann zu Schmerzen und Funktionseinschränkungen führen und damit das Leben drastisch beeinflussen. Um das Bewusstsein für solche Erkrankungen in frühen Jahren zu schärfen und die jungen Patientinnen und Patienten leicht verständlich über ihre Erkrankung aufzuklären, hat die Österreichische Gesellschaft für Rheumatologie (ÖGR) 2021 einen Animations-Kurzfilm in Auftrag gegeben. „Kopf hoch, Gina“ feiert am 15. Mai um 18 Uhr im Cinemo Paradiso in Baden, Beethovengasse 2a Premiere. Eintritt ist frei.

Filmproduktion im Klassenzimmer

Zwei Jahre lang arbeiteten Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Perchtoldsdorf im Rahmen des Kunst- und Design-Unterrichts an der Entstehung des 12-minütigen Films mit. Sie waren in den gesamten Entwicklungsprozess eingebunden und übernahmen viele zentrale Rollen: Storyboard Artist, Character Designer, Background Artist, Animator sowie Synchronsprecherinnen und -sprecher – auch die eigens komponierte Filmmusik haben Musikerinnen und Musiker des Schul-Ensembles eingespielt. Es wurden über hundert Hintergründe gemalt und über tausend Teile der Figuren händisch ausgeschnitten, um die Geschichte durch Legetrick-Animationstechnik zum Leben zu erwecken.

Als Autor fungiert Peter Mandl, für die Produktion zeichneten Antonia Mazzucato-Puchner, Andrea Ulbrich, Peter Mandl, Judith Sautner, Clemens-G. Göller verantwortlich. Göller führte zudem Regie.

