Gaaden kann mit Platz 63 gut leben

Gaadens Ortschef Anton Jenzer, Wir Gaadner, zeigt sich mit der finanziellen Lage der Gemeinde mehr als zufrieden. Immerhin belegt der Ort im österreichweiten Ranking von 2.100 Gemeinden den 63. Platz und ist somit nicht nur unter den Top 100, sondern auch seit dem letzten Ranking im Vorjahr um 22. Plätze nach vorne gerückt. „Das gibt uns natürlich auch den Spielraum, attraktive und notwendige Projekte umzusetzen”, freut sich Jenzer auch vor dem Hintergrund des für „Wir Gaadner“ nahen 30-jährigen Bestandsjubiläums.

„Mein Amtsvorgänger Rainer Schramm hat in den 20 Jahren, in denen er Bürgermeister war, einen wirtschaftlichen Kurs gefahren, der uns aus den Schulden führte, er hat in Wichtiges investiert und trotzdem Schulden abgebaut.” Die vorhandenen Finanzpolster finden nun nicht nur bei der notwendig gewordenen Sanierung der Volksschule Verwendung, die geschätzten Gesamtkosten der Sanierung im Innen- und Außenbereich liegen bei 150.000 Euro.

Auch im Freizeitbereich geschieht einiges. So wird oben beim Sportplatz eine Beachvolleyball-Anlage gebaut, ebenso entsteht ein Skaterpark. Zudem wird eine Mountainbike-Strecke angelegt. Und beim lange geplanten Radweg zwischen Hinterbrühl und Gaaden blickt man nun der offiziellen Eröffnung am 9. September (10 Uhr) entgegen. Dazu werden nicht nur die beiden Bürgermeister, sondern auch ein Vertreter des Landes erwartet.