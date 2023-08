Gemeinde unterstützt die Jüngsten

„Die Verlässlichkeit eines gesicherten Kindergartenplatzes für jedes Perchtoldsdorfer Kind in einer herzlichen, pädagogisch kompetenten und liebevoll begleitenden sowie wohnortnahen Atmosphäre stellt für mich ein Hauptanliegen dar“, ist Kindergartenreferentin Gemeindevorständing Daniela Rambossek überzeugt. Um dieses Ziel Wirklichkeit werde zu lassen, unterstützt die Marktgemeinde aktiv: so gibt es Förderung der der Nachmittagsbetreuung in den sechs NÖ Landeskindergärten in Perchtoldsdorf und bei zuerkannter Nachmittagsbetreuungsförderung wird das Mittagessen kostenfrei.

Wie bei sämtlichen sozialen Förderungen der Marktgemeinde kommt als Bemessungsgrundlage der Richtsatzwert der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdungsschwelle von 1.392 Euro zur Anwendung, so etwa auch bei der Schulstarthilfe für alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger. Das gilt für beide Volksschulen und die Ambros Rieder Schule in Höhe von 100 Euro. Nähere Infos und Anträge sind auf www.perchtoldsdorf.at/foerderungen abrufbar.

Leistbare und liebevolle Betreuung im Kindertreff „Castellino“

Liebevolle und leistbare Betreuung ab dem 1. Lebensjahr erfahren Kleinkinder in der Tageskinderbetreuungseinrichtung Kindertreff „Castellino“. Für die Jüngsten (ab dem 1. Lebensjahr) gibt es ab Herbst eine spürbare Kostenerleichterung für Perchtoldsdorfer Familien. Die Betreuungskosten bis 13 Uhr fallen ab September weg, der Ganztageskostenbeitrag ist mit 180, Euro gedeckelt. Mit September kommen neue bedürfnisorientierte Aufnahme- und Reihungskriterien ausschließlich für Perchtoldsdorfer Familien zur Anwendung, wobei besondere familiärer und sozialer Bedürfnisse (beispielsweise Alleinerziehende, Krankheit oder Pflegefall in der Familie, etc.) berücksichtigt werden.

Zusätzlich zu den Gemeindeleistungen gibt es das Schulstartgeld des Landes, das auf www.noe.gv.at beantragt werden kann. Vom Bund gibt es eine Einmalzahlung von 105,80 Euro für jedes schulpflichtige Kind im Alter von sechs bis 15 Jahren, die gemeinsam mit der Familienbeihilfe automatisch überwiesen wird. Zusätzlich gibt es das Projekt „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums, über das die betreffenden Haushalte direkt informiert wurden.