Soroptimist Club Mödling übergibt 3.000 Euro an Pink Ribbon

Der Soroptimist Club Mödling unterstützt unter anderem Frauen, die durch ihre Brustkrebserkrankung in Not geraten sind. „Wenn der Alltag aus den Fugen gerät, Kinderbetreuung und gleichzeitig die Sorge um die eigene Gesundheit zur akuten Herausforderung werden, sind die vielen Ängste oft allein nicht mehr zu bewältigen“, sagte Präsidentin Lilli Frömmer-Scherabon. „Deshalb ist uns die Unterstützung von Pink Ribbon ein besonderes und leider stets aktuelles Anliegen.“

Seit seiner Gründung 2015 engagiert sich der Soroptimist Club Mödling für die Clubziele Bildung und Gesundheit von Frauen und Mädchen. Im Rahmen dieses Engagements werden Spenden an die Aktion Pink Ribbon übergeben. Außerdem nimmt der Serviceclub immer wieder an Veranstaltungen von Pink Ribbon und der Krebshilfe Niederösterreich teil. Das Projekt Herzkissen, bei dem speziell geformte therapeutische Kissen nach der Operation an Patientinnen in den Landeskrankenhäusern Baden und Wr. Neustadt übergeben werden, ist Teil des Gesundheitsprojektes Brustgesundheit. Für dieses Projekt wurde der Soroptimist International Club Mödling 2019 mit dem Best-Practice-Award von Soroptimist International-Europe belohnt. „Wir werden uns auch künftig mit aller Kraft für Trost und Hilfe von Brustkrebspatientinnen einsetzen“, verspricht Past-Präsidentin Sabina Gurresch-Kainz, die das Club-Projekt ins Leben gerufen hatte.

www.moedling.soroptimist.at

www.pinkribbon.at