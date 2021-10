Ein Spielzimmer für Erwachsene wurde vergangenen Mittwoch in Brunn am Gebirge eröffnet.

Der Compliance Escape Room vom Unternehmen integritygames öffnete in der Bahngasse seine Pforten. Unter Compliance versteht man so viel wie Rechtstreue bzw. Regelkonformität. Ziel ist es, Compliance Themen, also die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen durch Unternehmen, so zu vermitteln, dass die Teilnehmer den Sinn der Compliance Vorgaben erkennen und akzeptieren.

Ein Escape Room ist ein realitätsgetreu nachgebauter thematischer Raum, in dem die Spieler in einer vorgeschriebenen Zeit unterschiedliche Rätsel lösen müssen, um den Raum als Sieger verlassen zu können. Die gemeinsame Herausforderung ist pädagogisch wertvoll. Ein Compliance Escape Room ist daher die Kombination oben beschriebener Begriffe mit dem Ziel, Rätsel unter der Einhaltung regelkonformer Voraussetzungen zu lösen. Im Zentrum steht die praxisnahe Vermittlung von Compliance.

Bei der Eröffnung erläuterte Geschäftsführer Lucas Schaeffer, dass die Menschen „lernen, weil wir unsere eigene Geschichte schreiben“. Martin Kreutner, ehemaliger Leiter der österreichischen Antikorruptionsbehörde, erläuterte, dass „Compliance in einem Rechtsstaat wie Österreich hoffentlich bald kein Thema mehr sei“, und es gelte „dem eigenen Bewusstsein beizubringen, was fair und was unfair sei“, meint Eva Graf, Mitglied von Transparency International. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, wünschte dem Team um Geschäftsführer Lucas Schaeffer und Michael Nuster viel Erfolg und alles Gute.