Bezirk Mödling: Angestellte sorgen selbst für Bewegung

Für Gerhard Smolik, Betriebsratsvorsitzender bei METRO in Vösendorf, fängt Gesundheit am Arbeitsplatz schon beim alltäglichen Arbeitsprozess an: „Schon Dinge, wie die richtige Haltung beim Sitzen am Schreibtisch machen viel aus. Auf solche grundsätzlichen Voraussetzungen achten vor allem unsere Betriebsärzte. Es geht aber noch darüber hinaus.“

METRO- Betriebsrat Gerhard Smolik. Foto: privat

Sportliche Aktivitäten werden in der Firma METRO von den Angestellten in Eigeninitiative organisiert. „Wir haben einige Mitarbeiter bei uns, die nebenbei auch Personal Trainer sind. Unsere Kolleginnen und Kollegen treffen sich immer wieder zur sportlichen Freizeitgestaltung“, erzählt Smolik.

Zu den Angeboten zählen zum Beispiel Waldläufe im Bezirk und diverse Fitnesstrainings. „Das sind mehrere Gruppen, die sich einmal wöchentlich treffen und das wird auch gern genutzt“, berichtet Smolik. Wieso dieses sportliche Angebot so wichtig ist?

Sport immer wichtiger: „Wir werden alle älter“

Smolik ist sich sicher: „Wir werden alle älter. Je früher ich mit dem Sport beginne, desto besser. Viele hören nach der Schule damit auf, sich regelmäßig zu bewegen. Umso wichtiger ist es, dass es diese Möglichkeiten am Arbeitsplatz gibt.“ Bei Koenig & Bauer in Maria Enzersdorf findet heuer ein Programm zur „Betrieblichen Gesundheitsförderung“ statt, mit Workshops, Vorträgen und Weiterbildungen von Beraterinnen und Beratern der ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse).

Wandertage und Radausflüge

„Die Belegschaft soll so motiviert werden, gesünder zu leben, weniger zu rauchen und mehr Sport zu machen“, berichtet Betriebsrat Manfred Prokop. Außerdem werden jedes Jahr zwei Wandertage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert sowie gemeinsame Radausflüge und ein Fischer-Tag. „Diese Angebote werden gerne angenommen, was uns natürlich freut. Als Betriebsrat beteiligen wir uns auch, wenn Gruppen eigene Aktivitäten starten“, berichtet Prokop.

Gemeinsamer Sport sei nicht nur gut für die Gesundheit, sondern fördere auch den Teamgeist in einem Betrieb: „Man ist in einer Gruppe integriert, unterhält sich über andere Dinge als Arbeit. Das stärkt die Kommunikation und hilft dabei, das Gefüge in einer Firma beisammenzuhalten.“

