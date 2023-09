Hinterbrühl: Waldbrandgefahr rasch gebannt

Ein aufmerksamer Mountainbiker entdeckte am Sonntagnachmittag am Kleinen Anninger im Bereich des Schubert-Wanderwegs eine Brandstelle und alarmierte umgehend die FF Hinterbrühl. „Nach einem sehr anstrengenden Fußmarsch mit Wasserrucksäcken konnten wir das Feuer an der Ausbruchstelle rasch löschen“, erzählt FF-Kommandant Franz Sittner. Insgesamt waren 11 Feuerwehrmitglieder mit zwei Tanklöschfahrzeugen, einem Pinzgauer (Kleinlöschfahrzeug) und einem Motorrad im Einsatz. Sittner atmete auf: „Zum Glück war es ein windschwacher Tag, der zu keiner raschen Brandausbreitung geführt hat.“