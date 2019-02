Feuer in Wiener Neudorf drohte auf Haus überzugreifen .

Am Montagmorgen bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling), dass in ihrem Garten der Komposter und gelagertes Holz in Brand geraten waren. Da erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch nicht den erwünschten Erfolg brachten, alarmierten sie die FF Wiener Neudorf.