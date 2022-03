Laxenburgerin hat Ukrainerin aufgenommen, Sprache als Barriere

Werbung

Letztlich war es eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, aber Sabine Paulista, Bauhofmitarbeiterin der Gemeinde Laxenburg, ist überzeugt, richtig gehandelt zu haben. „Ich habe eine Freundin, die arbeitet in Wien für bestimmte Hilfsorganisationen der Europäischen Union. Sie kennt sich mit der ganzen Thematik der Flüchtlingsbetreuung aus, sie hat vier Frauen – eine Mutter mit zwei Töchtern und die Oma – in einer Wohnung in Wien untergebracht. Allerdings ist die Wohnung sehr klein. Also habe ich gesagt, okay, dann nehme ich die Oma zu mir“, erzählt Paulista, die in Laxenburg allen Badeteich-Besuchern als Bademeisterin ein Begriff ist.

Ludmilla, kurz Luda genannt, ist 69 Jahre alt, für sie hat Paulista ihr Arbeitszimmer ausgeräumt, selbst ausgemalt, ein Bett gekauft, dekoriert und heimelig hergerichtet. Die wahre Herausforderung ist aber die Sprachbarriere. „Zuhause laufen wir nur mit dem Handy und einem Übersetzungsprogramm vom Deutschen ins Ukrainische herum, denn Englisch kann Luda nicht“, erzählt Paulista. Über persönliche Befindlichkeiten wurde noch gar nichts geredet, denn es gilt, bürokratische Hürden zu meistern. „Ich hätte nicht geglaubt, dass es so viel Zeit kostet, um Ludmilla ordnungsgemäß registrieren zu lassen. Auch die Informationen, die man bekommt, sind teilweise widersprüchlich“, sagt Paulista.

Der lange Weg vom Bankkonto bis zur e-Card

Zuerst müsse man die geflüchtete Person bei der Gemeinde melden, dann gilt es, ein Bankkonto zu eröffnen, wobei die Behauptung kursierte, das sei nur bei einer bestimmten Bank in Wien möglich, was sich als falsch herausstellte.

Erst mit diesen beiden bestätigten Erledigungen kann man die offizielle Registrierung am Flughafen Wien-Schwechat anstreben, ohne die es keine e-Card und daher keine Krankenversicherung gibt. „Ich würde mir wünschen, dieser ganze Prozess wäre einfacher gestaltet. Das würde allen helfen“, meint Paulista.

Das sei aber Jammern auf hohem Niveau, „denn bei uns gibt’s keine Bomben, die auf Häuser fallen, das sollten wir uns immer vor Augen halten“.

