Der Mann, der's bringt: Sachspenden für geflüchtete Ukrainer

„Die Menschen flüchteten ja damals massiv nach Polen. Die Bekannte hat gefragt, ob es nicht möglich ist, Sachspenden und Lebensmitteln nach Polen zu bringen“, erinnert sich Peterka an die Anfänge zurück. Denn besagte Bekannte hatte 30 Vertriebene aufgenommen. Als die Treibstoffpreise zu explodieren begannen, reduzierte er seine Fahrten nach Polen, bis er sie ganz einstellte. „Das war für mich einfach nicht mehr leistbar“, schildert Peterka.

Hilfslieferungen im eigenen Land

Er verlegte seine Hilfsaktionen kurzerhand ins eigene Land, denn er bemerkte, „dass auch hier viele ukrainische Flüchtlinge Unterstützung brauchen“. Sein privates Fahrzeug stellte sich bald als zu klein für Hilfslieferungen heraus. Die Gemeinde sprang unterstützend ein, Peterka darf ein Transportfahrzeug der Gemeinde für seine speziellen Lieferdienste verwenden. Durch sein breites Netzwerk und seine Informanten weiß Peterka immer, wo was gebraucht wird. Fast jedes Wochenende ist der gelernte Koch und Kellner, der 20 Jahre lang im Stift Heiligenkreuz kochte, unterwegs, um Sachgüter einzusammeln oder auszuliefern. „Meine Gartentür ist immer offen, das wissen die Leute, die Hilfsgüter abgeben“, sagt Peterka. „Meine Garage wird niemals leer“.

Besonders gefragt sind Fahrräder

An die 320 Familien unterstützt Peterka aktuell. „Ich bringe alles, bis auf große Möbel. Einen fünftürigen Kasten habe ich noch in keine Unterkunft hineingebracht“, schildert der Bauhofmitarbeiter. Er ist stolz darauf, „dass die ganze Gemeinschaft von Münchendorf hinter mir steht“. Damit meint er das gesamte Gemeindeteam, die Bürgerinnen und Bürger inklusive. Mittlerweile reicht sein Hilfsradius bis in die Steiermark und ins Burgenland. Ihn freut auch, „dass die Sachen in einem Top-Zustand sind. In dem bisherigen Jahr musste ich lediglich einen Müllsack voll mit abgegebenen Sachen wegschmeißen“. Besonders gefragt sind aktuell Fahrräder für Kinder, damit diese von abgelegeneren Unterkünften leichter in die Schule kommen sowie Babysachen für werdende Mütter. Dass das Team Münchendorf hinter Peterka steht, bewies zuletzt der Verein 60 aufwärts mit Obmann Helmut Schriffl, der 500 Euro an den umtriebigen Bauhofmitarbeiter gespendet hat.

