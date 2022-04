Biedermannsdorf: Landwirtschaft wird effizient

Werbung

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg brachte viele Veränderungen auch in Biedermannsdorf. Das Wienerberger-Ziegelwerk bei den Lehmgruben wurde aufgelassen und die wirtschaftliche Krise verursachte eine Abnahme der Bevölkerung des Dorfes um etwa ein Drittel. Die Nachfrage nach Lebensmitteln im verbliebenen Kleinstaat Österreich konnte nicht gedeckt werden, es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Selbstversorgung des Landes wieder herzustellen. In Biedermannsdorf wurde eine Gemeindewirtschaftskommission gebildet, die für die Bereitstellung und Rationierung der Lebensmittel verantwortlich war. Auch Notgeld wurde für eine befristete Periode eingeführt..

Die vielen kleinen Agrarflächen erschwerten deren Bewirtschaftung oder verhinderten gar eine maschinelle Bearbeitung. Deshalb wurde bereits während des Krieges die Planung einer Zusammenlegung in Angriff genommen. Diese Flurbereinigung bzw. Kommassierung von insgesamt etwa 900 Hektar erfolgte schließlich 1920 und reduzierte die Anzahl der Parzellen von rund 1600 auf etwa 650.

Auf dieser Flurbereinigung aufbauend, bereiteten engagierte Landwirte den nächsten Schritt zur Steigerung der Erträge vor und gründeten 1920 eine Wassergenossenschaft, welche mit dem Bau einer Drainagierung die Staunässe beseitigen sollte. Mit der Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer zur Bedeckung der beträchtlichen Kosten wurde ein Ansuchen an die NÖ. Landesregierung auf wasserrechtliche Genehmigung gestellt. Bereits 1921 war das Verfahren beendet und die Umsetzung erfolgte zügig, sodass das Projekt 1925 abgeschlossen war.

Die Entwässerung umfasst eine Fläche von etwa 147 Hektar, größtenteils entlang des Haidgrabens und des Krottenbaches. Der Krottenbach wurde begradigt und die Sohle teilweise abgesenkt. Die Drainagerohre waren aus gebranntem Ton und unglasiert. Die Entwässerung funktionierte über die Jahrzehnte besser als erwartet und war relativ wartungsarm.

Die Produktivität konnte besonders in den folgenden Jahren signifikant gesteigert werden, was auch durch die 1922 eingerichteten Landwirtschaftkammern unterstützt wurde. Schulungen und Beratungen förderten den Ertrag an Feldfrüchten, womit sich die Ernährung der Bevölkerung wesentlich verbesserte.

Niederösterreich leistete mit seiner Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Ernährung im neuen Staatsgebilde und damit für die Gesundheit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bevölkerung.

Der Autor ist Topothekar in Biedermannsdorf.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.